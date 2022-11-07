تجاوز الربع مليون دولار.. القبض على إمرأة تركية بتهمة السرقة في أربيل

2022/11/07 | 19:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على إمرأة، تحمل الجنسية التركية، بتهمة سرقة مبلغ مالي كبير تجاوز ربع مليون دولار.

وقال المتحدث باسم الشرطة، الرائد هوكر عزيز، في بيان، أن “مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المدعوة (هـ.



م.



م) بتهمة سرقة 280 ألف دولار”.

وأوضح عزيز، أن “المتهمة تحمل الجنسية التركية، وكانت مطلوبة لدى مركزي شرطة في أربيل، وفق المواد 453 و 459 من قانون العقوبات العراقي، حيث جرى تسليمها إلى المحكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.

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