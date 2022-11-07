سوناك وميلوني يثيران قضايا ريجيني وزكي وعبد الفتاح مع الرئيس المصري

2022/11/07 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه يأمل أن يجتمع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق اليوم الاثنين، لمناقشة قضية المصري البريطاني المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح.

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