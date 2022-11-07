أجواء غائمة جزئياً وهطول للامطار في أربع محافظات عراقية

2022/11/07 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن المتنبّئ الجوي صادق عطية، الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للايام الثلاث المقبلة.

وقال عطية في منشور، على صفحته في جدارية فيسبوك" الليلة لغاية صباح الثلاثاء هطول للامطار غرب نينوى ومناطق عديدة من الانبار ودهوك وبادية النجف"، مبيناً ان "نهار الثلاثاء سيكون الطقس مشابه للمناطق اعلاه ويضاف لها مناطق عديدة منها نينوى واربيل وربما كركوك والسليمانية".

وتابع ان "طقس الاربعاء سيكون اجواء غائمة جزئيا في كافة المدن والهطول يكون في الانبار ونينوى واربيل ودهوك ربما".

وبين، ان "طقس يوم الخميس ستكون الاجواء غائمة ورياح جنوبية شرقية وبداية التقلبات ، وبداية تاثير حالات جوية متتابعة وامطار على شكل زخات رعدية ،وليست ديمية، تشمل اغلب المدن بكميات متفاوته باذن الله تعالى وحصة مدن الجنوب والوسط هي الاعلئ والله اعلم".

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