الداخلية تطلق الترفيعات والعلاوات السنوية للموظفين

2022/11/07 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الاثنين، بإطلاق العلاوات والترفيعات السنوية للموظفين المدنيين.

وأوضح المكتب الإعلامي للعوادي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تماشياً مع نهجه في منح الحقوق لجميع منسوبي الوزارة وحرصه الشديد على إعطاء كل ذي حق حقه وفق القوانين والضوابط، أصدرالوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور حسين العوادي الاعمام ذو العدد (١٣٥٥٩) في (٧-١١-٢٠٢٢) بإطلاق الترفيعات والعلاوات السنوية للموظفين المدنيين وإصدار أوامر إدارية لهم دون تبعات مالية على أن يتم تضمينها ضمن موازنة ٢٠٢٣."

ويوم امس الاحد، أصدرت وزارة الداخلية العراقية ، ضوابط جديدة تخص رواتب الموظفين المنقولين من الملاك العسكري إلى المدني.

وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، تشكيل لجان في الدوائر ذات العلاقة لتثبيت التحصيل الدراسي للموظفين المدنيين الذين تم تحويل ملاكهم من العسكري إلى المدني.

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