2022/11/07 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خسائر مادية كبيرة في حريق مبنى الوزيرية.. وفرق الانقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خسائر مادية كبيرة في حريق مبنى الوزيرية.. وفرق الانقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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