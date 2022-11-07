خبير اقتصادي يعلق على مقترح إعداد موازنة متوسطة الأجل

2022/11/07 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، على مقترح إعداد قانون موازنة متوسط الأجل وعلى مدار ثلاث سنوات.

وقال المرسومي، إن "هذا المقترح يخالف سمات الموازنة الحديثة، لأن قواعد الموازنة العامة هي سنوية إعدادها أي بمعنى أنها تعد لسنة واحدة لا أكثر، فضلاً عن دقة تقديراتها"، مؤكداً أن "موازنة العراق تعتمد على متغير خارجي يتمثل بسعر النفط".

وأضاف المرسومي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "أكثر من 90% من إيراد الموازنة يعتمد على أسعار النفط، لذا التوقع بسعر النفط لثلاث سنوات أمر غير واقعي، حتى أنه يكون شبه مستحيل ويؤدي لخلل في الإيرادات العامة".

وكان النائب المستقل رائد حمدان المالكي أعلن، أمس الأحد، تقديم مقترح لإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات.

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