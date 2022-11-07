بريطانيا تتطلع إلى تعزيز مديات التعاون المالي والاستثماري مع العراق

2022/11/07 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبلت وزير المالية طيف سامي، الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون.

وأكدت سامي، على "متانة علاقات التعاون بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو مستمر في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي وأهمية مواصلة العمل على تنمية افاق التعاون والشراكة".

من جانبه، قدم السفير برايسون التهاني للوزير بمناسبة تسنم مهام وزارة المالية، معبراً بالوقت ذاته عن "تطلع حكومة بلاده تعزيز مديات التعاون مع العراق، خاصة فيما يتعلق بجوانب المال والاستثمار والمساهمة بمشاريع التنمية المستدامة في البلد".

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