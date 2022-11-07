مصر.. البورصة تؤسس أول شركة لإصدار وتداول شهادات الكربون

2022/11/07 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون؛ لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات الكربون وتبني خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وستعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على إنشاء المنصة لتصبح جاهزة خلال 6 شهور، على أن يتم الكشف عن كل تفاصيلها، الأربعاء المقبل، على هامش قمة المناخ (كوب 27) المنعقدة في شرم الشيخ.

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