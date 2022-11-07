الخدمة الإتحادي ينجز المرحلة الأولى من تعيينات ذوي المهن الصحية

2022/11/07 | 20:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، انجاز المرحلة الأولى من تعيينات ذوي المهن الصحية الساندة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، وسام اللهيبي في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “المجلس صادق على مخرجات لجنة تدقيق استمارات المتقدمين للتعيين على درجات ذوي المهن الصحية الساندة، بعد أن اطلع على تفاصيل خطوات عمل اللجنة واستمع الى ملاحظات مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم”.

وأضاف اللهيبي أن “مخرجات اللجنة المذكورة تضّمنت تحديد أسماء المؤهلين للمشاركة في الاختبار التنافسي الذي سيعلن عنه لاحقا، بعد ان تتاح فترة لذوي الاستمارات المرفوضة لتقديم اعتراضاتهم بغية النظر بها من لجنة مختصة بذلك”، واوضح أن “اختيار المؤهلين تم على أساس الحاصلين على اعلى درجات التفاضل بحسب المعايير المعلن عنها سابقاً، مع الأخذ بنظر الاعتبار النسب المقرّة قانوناً”.

وذكر أن “التنافس القائم بين المتقدمين هو لإشغال الدرجات المطلوبة من وزارة الصحة والبالغ عددها 7391 درجة وظيفية”.

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