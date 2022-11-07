2022/11/07 | 20:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت وثيقة، الاحد 6 تشرين الثاني 2022، عن إيقاف أنشطة بنك...

ظهرت المقالة أمانات الضرائب توقف عمل بنك الود الاسلامي الذي يملكه نور المظفر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانات الضرائب توقف عمل بنك الود الاسلامي الذي يملكه نور المظفر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانات الضرائب توقف عمل بنك الود الاسلامي الذي يملكه نور المظفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).