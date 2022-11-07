2022/11/07 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الداخلية الإسباني، الاثنين، أنه "لم تحدث وفيات" في مليلية على الجانب الإسباني من الحدود مع المغرب في يونيو، عندما لقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم دخول الجيب عنوة.

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