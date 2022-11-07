الدفاع المدني يسيطر على حريق مبنى متعدد الطوابق بالنجف

2022/11/07 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجفأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، اليوم الاثنين، سيطرة فرقها على حريق نشب في مبنى متعدد الطوابق وسط المحافظة. وقال مصدر في المديرية، لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق المديرية تمكنت، مساء اليوم، من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع في الطابق العلوي لفندق سياحي في شارع الصادق بالمدينة القديمة وسط النجف". وأضاف أن "فرق الدفاع بذلت جهودًا كبيرة لاحتواء النيران ومنع امتدادها الى المباني القريبة من موقع الحادث وطوقت النيران واخمدت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".يذكر أن مصدر أمني أفاد، مساء اليوم، بنشوب حريق في مبنى متعدد الطوابق وسط محافظة النجف.

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