لبحث تعاون قوات التحالف مع العراق.. اتصال هاتفي بين رئاسة أركان الجيش والقيادة المركزية الاميركية

2022/11/07 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تباحث الجانب العراقي والاميركي اليوم الاثنين، اوجه التعاون العسكري بين قوات التحالف والقوات العراقية، وذلك عبر اتصال هاتفي بين رئيس أركان الجيش العراقي وقائد القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منها، إن "رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يارالله تلقى اتصالًا هاتفيًا من قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى لبحث التعاون العسكري".

وأوضح البيان أن يار الله "بحث خلال مكالمة هاتفية مع قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، يوم الاثنين الموافق 7 تشرين الثاني 2022، اوجه التعاون بين قوات التحالف والقوات العراقية وتطوير قدرات الجيش العراقي لمكافحة داعش".

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