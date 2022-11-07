بتنظيم مشترك بين

2022/11/07 | 20:18 - المصدر: معرض أربيل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض تجاري رائد متخصص في مجال الزراعة والأغذية والتعبئة والتغليف والبلاستيك AGRO PACK & PLAST IRAQ في العراق، معرض العراق الغذائي الزراعي والتعبئة والتغليف والبلاستيك سيقام في أربيل في التاريخ من ٢٢ إلى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢.

سينظم المعرض بشكل مشترك بين شركة سوفوار So Fuar التركية الرائدة في مجال تنظيم المعارض وشركة فيرتريد Fairtrade الألمانية بمشاركة دولية رفيعة المستوى حيث سيضم المعرض أجنحة دولية مشاركة من الهند وإيران وهولندا وتركيا إضافة إلى الشركات المحلية العراقية وسيتواجد في المعرض نخبة من صُنّاع القرار في السوق الدولي في مجال الغذاء والزراعة والبلاستيك.

سيفتتح المعرض أبوابه في التاريخ الموافق من ٢٢ إلى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ على أرض معرض أربيل الدولي وسيجمع المعرض ١٨٠ شركة مشاركة من ٩ دول حيث ستعرض المنتجات والتكنولوجيا الحديثة في مجال المعرض حيث ستكون مخصصة للسوق العراقي.

جنسيات الشركات المشاركة من هولندا وفرنسا والهند وإيران والعراق والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

أكثر من ١٠٠٠٠ زائر متوقع لزيارة المعرض

من المتوقع زيارة أكثر من ١٠٠٠٠ زائر محلي ودولي للمعرض هذه السنة مما يعكس الرغبة العالية في إقامة استثمارات في مجال معالجة الأغذية والبلاستيك وحلول الطباعة والتعبئة والتغليف في السوق العراقية وسيوفر المعرض أرض خصبة للالتقاء والتفاعل والتعاون وخلق استثمارات وفرص عمل جديدة مع الشركات والموردين والزائرين التجاريين.

دعم قوي من المنظمات الحكومية

إن معرض العراق الزراعي الغذائي الزراعي والتعبئة والتغليف والبلاستيك مدعوم من الجهات الحكومية والرسمية التالية:

وزارة التجارة العراقية

اتحاد الغرف التجارية العراقية

اتحاد الصناعات العراقي

القنصلية العامة للسفارة الألمانية في الهند وإيران وهولندا وتركيا وأربيل

غرفة تجارة بغداد

غرفة تجارة الديوانية

غرفة تجارة واسط

غرفة تجارة وصناعة أربيل

حكومة إقليم كردستان والمنظمات الفرعية

وزارة الزراعة والطبيعة والجودة الغذائية في هولندا

وزارة التجارة التركية

هيئة تنمية التجارة الإيرانية

معرض أربيل الدولي

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