رئيس الجمهورية: التصحر يهدد 40% من مساحة العراق

2022/11/07 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاثنين، جدية الحكومة العراقية في التعامل مع السياسة المائية، فيما أشار إلى أن العراق سيعمل على توسعة المساحات الخضراء.

وقال رشيد في كلمة له خلال مؤتمر قمة المناخ (cop 27)، إن "التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق ملف المياه"، لافتا الى أن "بلاد الرافدين تعاني من شح المياه وأن مؤتمر المناخ يشكل علامة مهمة".

وأضاف، أن "الأزمات في العراق تضاعفت جراء ضعف هطول الأمطار"، مبينا أن "الجفاف المتزايد في العراق يشكل تحديا خطيرا".

وتابع أننا "نأمل تعاونا في ملف المياه مع دول الجوار"، موضحا أن "أزمة المياه في العراق أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية".

وأشار الى أن "مشكلة شح المياه تفاقم ظاهرة التصحر في العراق"، مؤكدا أن "التصحر يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق".

وأكد أن "العراق من أكثر الدول تضرراً من الاحتباس الحراري"، مضيفا أن "الحكومة العراقية جادة في التعامل مع السياسة المائية".

وشدد الرئيس على "أهمية تبادل الخبرات بين الدول بشأن ملف المناخ"، مؤكدا أن "العراق سيعمل على توسعة المساحات الخضراء".

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