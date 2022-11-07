مجلس الخدمة يعلن انجاز المرحلة الاولى من تعيينات ذوي المهن الصحية الساندة

2022/11/07 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، عن انجاز المرحلة الأولى من تعيينات ذوي المهن الصحية الساندة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان، إن "المجلس صادق على مخرجات لجنة تدقيق استمارات المتقدمين للتعيين على درجات ذوي المهن الصحية الساندة بعد أن اطلع على تفاصيل خطوات عمل اللجنة واستمع الى ملاحظات مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم".

وأكد اللهيبي أن "مخرجات اللجنة المذكورة تضمنت تحديد اسماء المؤهلين للمشاركة في الاختبار التنافسي الذي سيعلن عنه لاحقا بعد ان تتاح فترة لذوي الاستمارات المرفوضة لتقديم اعتراضاتهم بغية النظر بها من قبل لجنة مختصة بذلك"، مشيرا الى أن "اختيار المؤهلين تم على أساس الحاصلين على اعلى درجات التفاضل بحسب المعايير المعلن عنها سابقاً، مع الأخذ بنظر الاعتبار النسب المقرّة قانوناً".

وذكر أن "التنافس القائم بين المتقدمين هو لإشغال الدرجات المطلوبة من وزارة الصحة والبالغ عددها 7391 درجة وظيفية".

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