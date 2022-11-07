المالية: نسعى لتحويل دوائر الكمارك الى مصادر مهمة لدعم خزينة الدولة

2022/11/07 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقدت وزير المالية طيف سامي، الاثنين، اجتماعاً موسعاً بشأن متابعة تنفيذ مراحل مشروع الاتمتة للقطاعين الكمركي والضريبي ، بحضور مدير عام دائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة ، اضافة الى معاوني المدراء العامين لهيئتي الكمارك والضرائب.

وقالت وزير المالية خلال الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، إن "استكمال مشروع الاتمتة سيساهم في تطوير دوائر الكمارك وتحسين ادائها، عبر اعتماد النافذة الواحدة، وتحديث انظمة الجباية وتوفير قاعدة بيانات رصينة ، والذي سيحقق بدوره إدارة فعالة فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد".

وأضافت، أن "الوزارة تسعى لتحويل دوائر الكمارك الى مصادر مهمة لدعم خزينة الدولة بعد الايرادات النفطية".

وتابعت، أن "الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الكمركية الالكتروني (الاسيكودا )ASYCUDA في الهيئة العامة للكمارك بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع ممثلي الفريق التقني والاجرائي مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الداعمة للمشروع".

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