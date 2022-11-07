الشمري من ديالى يتوعد عصابات الجريمة المنظمة

2022/11/07 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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توعد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة في محافظة ديالى.

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