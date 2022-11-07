2022/11/07 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، أن قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيعالج الثغرات والفوارق الموجودة بين رواتب موظفي الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يشخص أسباب التخوف من قانون الخدمة المدنية ويكشف المستفيدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يشخص أسباب التخوف من قانون الخدمة المدنية ويكشف المستفيدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).