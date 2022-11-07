أسايش السليمانية تعلن تفاصيل “مقتل واعتقال” إرهابيين في جمجمال

2022/11/07 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية أسايش غرب السليمانية، اليوم الاثنين، تفاصيل عملية اعتقال ومقتل إرهابيين في قضاء جمجمال التابع للمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “في 3/11/2022 غادر ثلاثة إرهابيين من […]

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