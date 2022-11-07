2022/11/07 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، عزمها تطبيق نظام البيانات الجمركية الإلكتروني بالهيئة العامة للجمارك.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “وزيرة المالية طيف سامي عقدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تؤكد عزمها تطبيق نظام البيانات الإلكتروني بالهيئة العامة للجمارك المركز الخبري الوطني.

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