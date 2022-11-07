اليابان تعلن القضاء على 150 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

2022/11/07 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت سلطات محافظة هوكايدو الواقعة شمال اليابان، اليوم الاثنين، إعدام 150 ألف دجاجة في مزرعة محلية بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور H5N1.وتشير وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إلى أن السلطات ستجري التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب تفشي المرض في المنطقة.ويذكر أن سلطات محافظة هوكايدو، كانت قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تفشي […]

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