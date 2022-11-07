2022/11/07 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيا من قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى لبحث التعاون العسكري.وذكرت رئاسة أركان الجيش، في بيان ان “يارالله تلقى اتصالاً هاتفيا من قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى لبحث التعاون العسكري”.واضافت ان “رئيس أركان الجيش، بحث خلال مكالمة هاتفية مع قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، اوجه التعاون بين قوات التحالف والقوات العراقية وتطوير قدرات الجيش العراقي لمكافحة داعش”.

التالي

منذ ساعة واحدة

صحيفة أمريكية: حكومة السوداني يمكنها احداث التغيير

منذ ساعة واحدة

الحلبوسي يوقع على إضافة فقرات ضمن موازنة 2023 تتضمن تثبيت جميع العقود

منذ ساعتين

مؤتمر قمة المناخ..



رئيس الجمهورية: التصحر يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق

منذ ساعتين

نائب: أنبوب البصرة – العقبة فيه شبهات فساد كبيرة

منذ ساعتين

نائب عن القانون: البلاد ليس بحاجة الى عسكرة المجتمع كخدمة العلم

منذ 3 ساعات

العراق والمملكة المتحدة يؤكدان على متانة علاقات التعاون بين البلدين

منذ 4 ساعات

الأمن النيابية تستبعد تشريع الخدمة الإلزامية خلال الفترة الراهنة لهذه الاسباب

منذ 5 ساعات

الإطار التنسيقي يجتمع بمكتب رئيس المجلس الأعلى اليوم

منذ 5 ساعات

السوداني يوفد سكرتيره العسكري لتفقد الحالة الصحية لمدير الدفاع المدني

منذ 5 ساعات

السوداني والمندلاوي يؤكدان ضرورة منح التخصيصات المالية الكافية لديالى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عسكرية عراقية أميركية هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات عسكرية عراقية أميركية هذه تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).