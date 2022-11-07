2022/11/07 | 21:06 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإجراء وزارة الداخلية تغييرات في الهيكل الإداري لشرطة بغداد / الرصافة.
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وقال المصدر أن “أمراً وزارياً صدر بتكليف اللواء مظفر كاظم سلمان، مديراً لشرطة الرصافة، فيما تم تكليف العميد بلاسم حمد حسن، معاوناً له”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات جديدة في الهيكل الإداري لشرطة بغداد/ الرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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