تغييرات جديدة في الهيكل الإداري لشرطة بغداد/ الرصافة

2022/11/07 | 21:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإجراء وزارة الداخلية تغييرات في الهيكل الإداري لشرطة بغداد / الرصافة.

وقال المصدر أن “أمراً وزارياً صدر بتكليف اللواء مظفر كاظم سلمان، مديراً لشرطة الرصافة، فيما تم تكليف العميد بلاسم حمد حسن، معاوناً له”.

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