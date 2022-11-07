2022/11/07 | 21:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش تعثر على مخلفات حربية لـ(داعش) الإرهابي جنوب غرب كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/07 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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