2022/11/07 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص امريكي الجنسية خلال هجوم مسلح وسط بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص امريكي الجنسية وسط بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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