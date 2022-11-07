مقتل شخص امريكي الجنسية وسط بغداد - عاجل

2022/11/07 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص امريكي الجنسية خلال هجوم مسلح وسط بغداد.

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