2022/11/07 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شركة "سينوتيك" الصينية لم تدفع أي من مستحقات الشركات بعد مضي أكثر من 4 أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3cdcdw_8Dyc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شركة "سينوتيك" الصينية لم تدفع أي من مستحقات الشركات بعد مضي أكثر من 4 أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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