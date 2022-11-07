إيلون ماسك يدعو للتصويت لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأمريكية

2022/11/07 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، الناخبين الأمريكيين إلى التصويت لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأمريكية، التي تبدأ في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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