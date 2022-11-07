مدرس انكليزي.. الكشف عن هوية الأمريكي الذي قتل ببغداد

2022/11/07 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر أمنية في بغداد، اليوم الأثنين، عن هوية المواطن الأمريكي الذي قتل وسط العاصمة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على "المستمسكات الثبوتية التي كان يحملها المواطن الأمريكي (ستيفن ترول)، الذي قتل بهجوم مسلح مساء اليوم، في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأظهرت المستمسكات، أن "المواطن الأمريكي يعمل مدرس لغة أنكليزية ضمن ما يعرف بـ(ميلينيوم) لخدمات الإغاثة والتنمية".

يذكر أن مصدر أمني في وزارة الداخلية أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل مواطن أمريكي الجنسية بظروف غامضة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم، باتجاه عجلة نوع (برادو) في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي كان يتواجد داخل العجلة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف الجثة إلى الطب العدلي".

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