2022/11/07 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت القوات المسلحة الكندية اليوم الاثنين، عن وفاة ضابط في قواتها بالعاصمة بغداد بظروف غامضة.

وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية على تويتر في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، ـنه "توفي عضو CAF، الكابتن إريك تشيونغ، يوم السبت في ظروف غير عملية ذات صلة في بغداد العراق"، مبينة أنه "يجري حاليا التحقيق في ملابسات هذا الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد المواطن الامريكي.. وفاة ضابط كندي في بغداد بظروف غامضة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد المواطن الامريكي.. وفاة ضابط كندي في بغداد بظروف غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).