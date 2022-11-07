2022/11/07 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مرور اكثر من 24 ساعة على الحادث..



الدفاع المدني والحشد الشعبي يواصلون البحث عن 12 مفقوداً المركز الخبري الوطني.

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