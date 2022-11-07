اخماد حريق اندلع بمولدة فندق في النجف الاشرف

2022/11/07 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، أن فرقها أخمدت حريقاً اندلع في مولدة فندق في محافظة النجف الأشرف. وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد […]

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