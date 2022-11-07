مقتل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد

2022/11/07 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني للحرة، الاثنين، بمقتل مواطن أميركي في بغداد.

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