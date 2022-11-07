2022/11/07 | 21:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

حصلت شركة “طيران الإمارات” على المركز رقم (100) على قائمة أفضل شركات العالم في التوظيف، بحسب القائمة التي أصدرتها مجلة “فوربس” الأمريكية، بالتعاون مع “ستاتيستا” الألمانية المتخصصة في الإحصاءات والتصنيفات.

ويبلغ عدد الموظفين والعاملين لدى “طيران الإمارات” في نهاية 2021 نحو (85219) موظفاً، بحسب البيانات الواردة في القائمة.

وتوصلت “فوربس” و”ستاتيستا” إلى الترتيب النهائي للشركات على القائمة، بعد استبيان لهما أُجري على عينة من الموظفين والعاملين قوامها (150) ألف شخص ينتمون إلى (57) دولة، ويعملون بنظامي الدوام الكامل والدوام الجزئي لدى شركات ومؤسسات دولية متنوعة، وطُلب من كل موظف وعامل تصنيف مدى رغبته بتزكية الشركة الدولية التي يعمل لديها لأصدقائه وأفراد أسرته.

وتضمنت قائمة هذا العام (800) شركة، واستأثرت (5) شركات أمريكية بالمراكز الـ (5) الأولى على القائمة، منها شركتان متخصصتان في إدارة مراكز التجزئة، نالتا المركزين الأولين، وهما “تارجت”، و”هوم ديبوت”، ونالت سلسلة فنادق “هيات” المركز الثالث.

وتُعدّ قائمة أفضل شركات العالم في التوظيف 2022 الإصدار السنوي السادس للقائمة التي تُصدرها “فوربس” بصفة سنوية.

في سياق متصل، أعلنت شركة طيران الإمارات أمس السبت أنّه باستئناف خدمتها إلى ريو دي جانيرو وبيونس آيرس، التي أطلقت للمرة الأولى في عام 2012، تكون الناقلة قد استعادت أكثر من 90% من شبكة خطوطها العالمية قبل جائحة كورونا، والتي أصبحت تغطي حالياً (130) وجهة، بما فيها دبي.

يشار إلى أنّ “طيران الإمارات” تشغل في أمريكا الجنوبية أيضاً رحلات يومية بين دبي وساو باولو بطائرات “إيرباص A380” التي تتميز بالصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، وحمّام الشاور سبا في الدرجة الأولى.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة طيران الإمارات ضمن أفضل 100 جهة توظيف في العالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة طيران الإمارات ضمن أفضل 100 جهة توظيف في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).