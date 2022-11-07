2022/11/07 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين داخل مبنى العطور المنهار في الوزيرية الحرائق تستنزف طواقم الإطفاء وسط غياب الرقابة على متطلّبات السلامة المحافظات – مراسلو (الزمان) باشرت فرق الانقاذ ، باعمال البحث عن مفقودين داخل مبنى لتجارة العطور في الوزيرية ، عقب حريق ضخم اسفر عن اصابة 32 منتسبا بينهم مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم […]

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