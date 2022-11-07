2022/11/07 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يحث سفيريّ قطر وبريطانيا على تعزيز التعاون المتبادل بغداد – رحيم الشمري ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، مع السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي، تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل على مختلف […]

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