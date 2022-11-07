2022/11/07 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد يناقش مع تونس آفاق تبادل الخبرات في مجالات التعليم والسياحة العراق ودول العالم يبحثون عن حلول عقب تحذير من إنتحار جماعي على صعيد المناخ شرم الشيخ – الزمان استعرض العراق ودول في قمة المناخ العالمي كوب 27 الذي انطلقت اعماله في شرم الشيخ بمصر ، الكوارث المناخية التي تتساع وتيرتها وتزيد حدتها على نحو […]

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