فريق الجهد الحكومي: مشاريع خدمية في المناطق المحرومة ستدرج ضمن موازنة 2023

2022/11/07 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، الاثنين، أولويات الخدمات التي ستقدم للمناطق المستهدفة ضمن حملته في بغداد.

وقال رئيس الفريق وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة جابر الحساني لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الجهد الخدمي والهندسي متواصل بالعمل في عدد من مناطق العاصمة بغداد ومنها منطقة شاكر العاني في جانب الكرخ وحي الكوفة والنهروان في جانب الرصافة"، لافتا الى أن "الحشد الشعبي يقع عليه الثقل الأكبر في هذه الحملة لتقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف، أن "الأعمال مستمرة في رفع الأنقاض وفتح الشوارع وأعمال التسوية وقص المناطق العالية، حيث أجري اجتماع مع بلدية الشعب مطالبتهم برفع خرائط واقع الحال ومسح الكميات، بالإضافة الى المطالبة بتصاميم للشوارع"، مشيرا الى أنه "خلال اليومين المقبلين سيتم وضع الكميات المطلوبة وعلى ضوءها سيحدد توقيت لتنفيذ هذه الأعمال".

وتابع أن "الإشراف سيكون من قبل البلدية، وستكون هنالك سيطرة نوعية وفحوصات بوجود شركة ابن رشد الحكومية والأعمال جميعها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية"، مبينا أن "الفريق سيعقد اجتماعا يوم غد مع نخبة من أهالي ناحية النهروان لتحديد أولويات العمل والبحث في موضوع مشروع المجاري والشوارع".

وأشار إلى أن "الفريق سيحاول مع وزارة التخطيط إدراج تلك المشاريع ضمن موازنة 2023"، مبينا أن "الفريق سيبحث عن أهداف أخرى لاستهدافها تباعا".

وبين أن "المناطق المشمولة بالاستهداف هي الداخلة ضمن التصميم الأساس والتي تعاني من نقص الخدمات والمتجاوز عليها"، موضحا أن "قرار مجلس الوزراء شمل التربية والبيئة والمياه والمجاري والبلديات والكهرباء".

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