2022/11/07 | 22:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Oz8UHkfw4E8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم بدر يتحدث بانفعال.. الكويت تريد خنق العراق وقيادتها لا تخاف من الله وستدفع الثمن في المستقبل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كريم بدر يتحدث بانفعال.. الكويت تريد خنق العراق وقيادتها لا تخاف من الله وستدفع الثمن في المستقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).