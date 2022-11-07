خبير يوضح خارطة المشهد السياسي العراقي في المحيطين الاقليمي والدولي

2022/11/07 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت في تاريخ العراق السياسي الحديث ازمنة .

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