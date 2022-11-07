2022/11/07 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الاثنين، حقيقة بناء مفاعلات نووية في العراق.

وقال رئيس الهيئة، كمال حسين لطيف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الانباء المتداولة في وسائل الإعلام، حول بناء 8 مفاعلات نووية في العراق، عار عن الصحة".

وأضاف أن "هذا الملف اودع إلى مجلس الوزراء العام الماضي، ولم يطرأ عليه أي تغيير في الوقت الحالي".

ودعا لطيف، "بعض المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة واعتماد المصداقية في التصريحات التي تستقيها من المسؤولين سواء في هذا الملف او غيره".

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