السوداني يوجّه بمعاقبة كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من القوات الأمنية (وثيقة)

2022/11/07 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمحاسبة ومعاقبة الضباط والمراتب والمنتسبين ممن يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، خاطب مكتب رئيس الوزراء القوات والمؤسسات الأمنية كافة، بمعاقبة من يسيء استخدام مواقع التواصل سواء في تغريدة أو تعليق يحمل جنبة سياسية او مساسا بالذوق العام أو تهجما.

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