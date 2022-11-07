اعتقال ضابط برتبة مقدم متهم بـ ''المخدرات والدعارة'' في النجف

2022/11/07 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال ضابط برتبة مقدم، متهم بقضايا ترويج المخدرات والدعارة وسط محافظة النجف.

وقال المصدر الأمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت، اليوم، في محافظة النجف، من اعتقال ضابط برتبة مقدم منسوب لمديرية مكافحة المخدرات في محافظة المثنى".

وأضاف أن "الضابط متهم بقضايا الترويج للدعارة وتجارة مخدرات، وبيع ملفات دعاوى قضائية".

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