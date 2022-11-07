"7 من مواطنينا لقوا حتفهم".. إردوغان ينهي خطابه بنبأ حادث أليم

2022/11/07 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 11 آخرون، الاثنين، عندما اصطدمت شاحنة وحافلة ركاب فى منطقة أغري بشرق تركيا.

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