2022/11/07 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الإثنين، بمقتل امرأة وابنتها رميا بالرصاص في عملية إعدام غسلاً للعار نفذت داخل مقبرة وادي السلام.وذكر المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ان “امرأة وابنتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بذريعة “غسل العار” إعدام امرأة وابنتها رمياً بالرصاص داخل مقبرة وادي السلام في النجف المركز الخبري الوطني.

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