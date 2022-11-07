قبلة شاكيرا لقدمي والدها وإنجاز

2022/11/07 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبلة شاكيرا الحانية، عودة شيرين، إنجاز تاريخي لتايلور سويفت، وحفلات جماهيرية في الرياض والقاهرة..إليكم الأبرز في أسبوع

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