السوداني: المشاريع السابقة كانت صرف للأموال وشابتها شبهات الفساد

2022/11/07 | 22:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين 11/07/2022، زيارة تفقدية...

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