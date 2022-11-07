خبير اقتصادي يحدد السعر “الواقعي والتحفظي” للنفط في موازنة 2023

2022/11/07 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد خبير اقتصادي، السعر “الواقعي” لسعر برميل النفط الخام في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023.وقال نبيل المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تقدير سعر برميل النفط في موازنة ٢٠٢٣ ما بين ٧٠ الى ٧٦ يعتبر امرا واقعيا، خصوصا وان هذا المعدل ذاته اعتمدته السعودية في موازنتها”.

وأضاف “هنالك ضرورة ان يكون سعر برميل النفط تحفظي لان الموازنة لايمكن ان تعتمد سعر السوق العالمي انما تكون تحفظية حتى لا تدخل في مأزق من جانب ارتفاع او انخفاض اسعار الدولار”.

وأوضح المرسومي انه “في حال زادت الاسعار عن هذا المستوى فان العائدات الاضافية تصبح مدورا او فائضا في الموازنة، اما اذا كان العكس من ذلك فانه يشكل خللا ويؤثر على وحدات الانفاق المختلفة”.

وبين “يمكن تقدير الصادرات بسهولة الا ان سعر برميل النفط أمر صعب تقديره وثباته على سعره”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته.

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