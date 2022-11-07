بعد مقتل أمريكي.. وفاة ضابط كندي بظروف غامضة في بغداد

2022/11/07 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت القوات الكندية، اليوم الاثنين، وفاة ضابط تابع لها في ظروف غامضة بالعاصمة العراقية بغداد.

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