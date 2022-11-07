2022/11/07 | 22:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة اليوم الاثنين ٢٠٢٢/١١/٧م

مؤتمرا للسلام بمشاركة جماهيرية واسعة

من شيوخ العشائر والنخب المجتمعية

ومسؤولي الوحدات الإدارية في غرب نينوى

وقادة الأجهزة الأمنية

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:العتبة الحسينية المقدسة ترعى مؤتمرا للسلام في مدينة الموصل ..وهذه توصيات المؤتمر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:العتبة الحسينية المقدسة ترعى مؤتمرا للسلام في مدينة الموصل ..وهذه توصيات المؤتمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).